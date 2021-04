Euro-fuga a 5 Stelle. Il Ppe guadagna una grillina. Ma non solo lei… (Di sabato 24 aprile 2021) Si è ormai consumata la rottura definitiva tra Davide Casaleggio, la piattaforma Rousseau e il Movimento 5 Stelle. Casaleggio ha staccato la spina a quella che era il simbolo della democrazia rappresentativa, considerata una fonte di legittimazione popolare ad ogni scelta del Movimento. Con la piattaforma Rousseau muore il cuore pulsante dei 5Stelle, finisce l’era della democrazia dal basso, vera o presunta. I cittadini elettori dei 5 Stelle attraverso la piattaforma si sentivano parte delle scelte fatte, indipendentemente dal risultato delle votazioni. Intanto il Movimento perde pezzi, mercoledì della prossima settimana il gruppo Ppe al Parlamento Europeo voterà l’ingresso della ex deputata 5 Stelle Isabella Adinolfi nei popolari. Oltre a lei, nello stesso giorno si voterà anche per l’ammissione al ... Leggi su formiche (Di sabato 24 aprile 2021) Si è ormai consumata la rottura definitiva tra Davide Casaleggio, la piattaforma Rousseau e il Movimento 5. Casaleggio ha staccato la spina a quella che era il simbolo della democrazia rappresentativa, considerata una fonte di legittimazione popolare ad ogni scelta del Movimento. Con la piattaforma Rousseau muore il cuore pulsante dei 5, finisce l’era della democrazia dal basso, vera o presunta. I cittadini elettori dei 5attraverso la piattaforma si sentivano parte delle scelte fatte, indipendentemente dal risultato delle votazioni. Intanto il Movimento perde pezzi, mercoledì della prossima settimana il gruppo Ppe al Parlamentopeo voterà l’ingresso della ex deputata 5Isabella Adinolfi nei popolari. Oltre a lei, nello stesso giorno si voterà anche per l’ammissione al ...

