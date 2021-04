Elettra Lamborghini a L’Isola dei Famosi, avete notato anche voi cosa accade in studio? Solo ora spunta la verità (Di sabato 24 aprile 2021) Elettra Lamborghini è l’opinionista de L’Isola dei Famosi, ma avete notato anche voi cosa accade in studio ogni puntata? spunta la verità. Un anno, dal punto di vista lavorativo, davvero da incorniciare per Elettra Lamborghini. È proprio in questo ultimo anno che, come raccontato anche dalla diretta interessata, la splendida cantante bolognese è stata la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 24 aprile 2021)è l’opinionista dedei, mavoiinogni puntata?la. Un anno, dal punto di vista lavorativo, davvero da incorniciare per. È proprio in questo ultimo anno che, come raccontatodalla diretta interessata, la splendida cantante bolognese è stata la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Sempre cattiva la sua parte peggiore. Elettra Lamborghini mai così feroce demolita Valentina Persia: una scomoda ve… - infoitcultura : Isola, Elettra Lamborghini punge Valentina Persia: “È polemica e cattiva” - zazoomblog : Elettra Lamborghini senza freni su Valentina Persia e Andrea Cerioli: “Cattiva” “Pensava di essere in vacanza?” -… - gossipblogit : Elettra Lamborghini: il motivo per il quale è seduta dalla parte opposta agli altri opinionisti, all’Isola dei Famo… - blogtivvu : Elettra Lamborghini senza freni su Valentina Persia e Andrea Cerioli: “Cattiva”, “Pensava di essere in vacanza?”… -