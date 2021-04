Ecco che cosa farà Leonardo nella tedesca Hensoldt (Di sabato 24 aprile 2021) Ottimo il rafforzamento del gruppo Leonardo con l’entrata nella società tedesca Hensoldt, ma occorre verificare l’integrazione e scongiurare gli effetti di potenziali sovrapposizioni. L’intervento di Michele Zanocco, segretario nazionale della Fim-Cisl nella giornata odierna è stato comunicato l’ingresso nel capitale sociale della società tedesca Hensoldt da parte di Leonardo. Hensoldt è la società originata da precedenti ex attività di Airbus legate all’Elettronica per la Sicurezza e Difesa: occupa circa 5600 dipendenti con siti produttivi in Germania (3), Francia (1), Regno Unito (1) e Sud Africa (2). Nel 2020 ha generato ricavi per 1,2 mld e detiene un portafoglio ordini di 3,5 mld. L’operazione, come reso noto dall’azienda, si ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Ottimo il rafforzamento del gruppocon l’entratasocietà, ma occorre verificare l’integrazione e scongiurare gli effetti di potenziali sovrapposizioni. L’intervento di Michele Zanocco, segretario nazionale della Fim-Cislgiornata odierna è stato comunicato l’ingresso nel capitale sociale della societàda parte diè la società originata da precedenti ex attività di Airbus legate all’Elettronica per la Sicurezza e Difesa: occupa circa 5600 dipendenti con siti produttivi in Germania (3), Francia (1), Regno Unito (1) e Sud Africa (2). Nel 2020 ha generato ricavi per 1,2 mld e detiene un portafoglio ordini di 3,5 mld. L’operazione, come reso noto dall’azienda, si ...

Advertising

borghi_claudio : Mi porto avanti perché vedo che partire panico immotivato. Ecco dove nel piano si parla di messa a gara per regimi… - NicolaPorro : Altro che #Speranza e #Galli: #Taiwan non ha scelto il #lockdown ma di fatto ha sconfitto il #Covid. Ecco come ?? - borghi_claudio : Ma... ma... ma... ecco che la scadenza assoluta di fine aprile non era poi così assoluta - caruso_pascoski : @LiutoGiusto La dottoressa piddina di famiglia, che mi infama da un anno e mi da del terrapiattista, è distrutta e… - fnrchampionship : Ecco i risultati completi del GP di Baku! Si distinguono per prestazioni positive Andre e Maciej, che rimontano ris… -