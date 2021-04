E’ morta Milva | la “Rossa” della canzone italiana

(Di sabato 24 aprile 2021) È, storica vocemusica. Si è spenta a 82 anni nella sua casa di via Serbelloni, in pieno centro a Milano. Viveva con la segretaria Edith e la figlia, Martina Corgnati, critica d’arte. Da un po’ aveva perso la coscienza del tempo ememoria. La carriera Maria Ilva Biolcati era nata a Goro (e la “pantera di Goro” è stato a lungo il su nomignolo), il 17 luglio del 1939. Nel 1961, appena ventiduenne, dotata di una estensione vocale straordinaria, approda al festival di Sanremo, dove si qualifica terza con Il mare nel cassetto. Quello stesso anno debutta nel cinema (La bellezza d’Ippolita accanto a Gina Lollobrigida) e sposa Maurizio Corgnati regista televisivo, intellettuale, parecchio più anziano, un pigmalione che avrà suuna influenza importante, ...

Advertising

repubblica : ?? E' morta Milva, storica voce della canzone italiana - repubblica : È morta Milva, la 'Rossa' della canzone italiana - HuffPostItalia : È morta Milva, la Pantera di Goro della canzone italiana - simonestenti : RT @repubblica: ?? E' morta Milva, storica voce della canzone italiana - maddalena2471 : RT @Marty_Loca80: È morta la cantante Milva. La “Rossa”, come la sua famosa fulgida chioma di capelli ramati, è morta a 82 anni: da tempo a… -

Ultime Notizie dalla rete : morta Milva

E': la 'Pantera di Goro', così soprannominata dalla sua città natale, si è spenta nella sua casa nel centro di Milano., pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, era nata il 17 luglio 1939: ...La "Pantera di Goro" è, cantante di successo negli anni '60 - '80, è deceduta oggi dopo aver combattuto contro una brutta e lunga malattia.: gli esordi, il Festival di Sanremo e gli amori, all'...È morta Milva, grande interprete della canzone italiana. Pseudonimo di Maria Ilva Biolcati, aveva 81 anni.Nata in provincia di Ferrara nel 1939 Milva era popolarissima sia in Italia che all'estero, soprattutto in Germania, dove è stata a lungo la star di eventi e spettacoli musicali sui principali canali ...