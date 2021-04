DIRETTA Genoa-Spezia: segui la partita LIVE (Di sabato 24 aprile 2021) Alle 15 in programma il primo match di questo sabato di Serie A, scendono in campo allo stadio Luigi Ferraris il Genoa e lo Spezia. Per il Genoa non si può certo già parlare di salvezza raggiunta. Nonostante l’ottimo periodo vissuto dopo l’arrivo di Davide Ballardini, per il Grifone quei 33 punti sono ancora troppo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 aprile 2021) Alle 15 in programma il primo match di questo sabato di Serie A, scendono in campo allo stadio Luigi Ferraris ile lo. Per ilnon si può certo già parlare di salvezza raggiunta. Nonostante l’ottimo periodo vissuto dopo l’arrivo di Davide Ballardini, per il Grifone quei 33 punti sono ancora troppo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ilveggente_it : ?? #SERIEA #Genoa Vs #Spezia è il match che apre la 33 ° giornata di #SerieA. Ecco tutte le statistiche, le prob… - Dalla_SerieA : Diretta Genoa-Spezia ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - - infoitsport : Diretta Genoa-Spezia ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - infoitsport : Diretta Genoa-Spezia ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - infoitsport : Diretta/ Genoa Spezia (Serie A) streaming video tv: derby salvezza -