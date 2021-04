Deddy, chi è il cantante di Amici tra musica e amore nella scuola (Di sabato 24 aprile 2021) Deddy è entrato nella scuola di Amici 2021 con una sfida. E’ un cantautore e si è presentato con un suo inedito. Al serale lo ha voluto Rudy Zerbi, suo insegnante sin dal primo giorno di scuola. Ad Amici 2021 ha trovato anche l’amore. Si è, infatti, fidanzato con la ballerina Rosa Di Grazia. “Io non posso rischiare di uscire di qui amando una persona che non posso più vedere. Ecco perché voglio che tu capisca e non ti faccia infatuare dal contesto”, ha detto inizialmente Deddy che ha poi deciso di vivere serenamente la storia con Rosa che, a sua volta, ha conquistato il serale anche se con la squadra guidata da Lorella Cuccarini e Arisa. Dennis Rizzi, in arte Deddy, è uno dei cantanti di questa edizione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021)è entratodi2021 con una sfida. E’ un cantautore e si è presentato con un suo inedito. Al serale lo ha voluto Rudy Zerbi, suo insegnante sin dal primo giorno di. Ad2021 ha trovato anche l’. Si è, infatti, fidanzato con la ballerina Rosa Di Grazia. “Io non posso rischiare di uscire di qui amando una persona che non posso più vedere. Ecco perché voglio che tu capisca e non ti faccia infatuare dal contesto”, ha detto inizialmenteche ha poi deciso di vivere serenamente la storia con Rosa che, a sua volta, ha conquistato il serale anche se con la squadra guidata da Lorella Cuccarini e Arisa. Dennis Rizzi, in arte, è uno dei cantanti di questa edizione ...

