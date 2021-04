Crozza-Draghi: “Salvini? Fatico a capire. Pensavate fosse sufficiente mettermi al governo per trasformare ‘sto Paese di cialtroni nella Svezia?” (Di sabato 24 aprile 2021) Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in diretta il venerdì in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza torna a vestire i panni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che fatica a capire: “Ma voi Pensavate che bastava mettere me a Palazzo Chigi per qualche mese per trasformare ‘sto Paese di cialtroni nella Svezia?”. ” “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Nel corso della puntata di Fratelli di, in diretta il venerdì in prima serata sul Nove, Mauriziotorna a vestire i panni del presidente del Consiglio, Mario, che fatica a: “Ma voiche bastava mettere me a Palazzo Chigi per qualche mese perdi?”. ” “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

