Coronavirus, vaccinati con una dose l'81% degli over 80 e il 45% della fascia 70 - 79 | Locatelli: coprifuoco strategico, ma può essere ... (Di sabato 24 aprile 2021) Fissare un orario per il coprifuoco è una strategia di prudenza per mantenere il controllo 'sui contatti sociali che possono avvenire la sera ed essere connotati da un particolare profilo di rischio'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 aprile 2021) Fissare un orario per ilè una strategia di prudenza per mantenere il controllo 'sui contatti sociali che possono avvenire la sera edconnotati da un particolare profilo di rischio'. ...

