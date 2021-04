Bergamo | assunzioni giù | ma a febbraio timidi segnali di ripresa

(Di sabato 24 aprile 2021) L’Osservatorio del Mercato del lavoro – Settore Sviluppo della Provincia diha pubblicato i dati sull’andamento del mercato del lavoro dell’intero anno 2020 e dei primi due mesi del 2021. L’analisi si basa sull’estrapolazione di dati relativi al numero die cessazioni sul territorio bergamasco, questi i principali in sintesi: • L’intero anno 2020 si è chiuso acon 104.092(-18,8% sul 2019) e 107.822 cessazioni (-12,2%) con un saldo negativo pari a -3.730, rispetto a +5.443 nel 2019. Nel confronto storico si tratta di una perdita occupazionale inferiore ai risultati medi annui del periodo 2012-2014. L’occupazione è ancora inferiore ai livelli “pre-Covid”, ma la perdita si è attenuata nel mese di(-3.391) che ha fatto registrare un saldo tra ...

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

