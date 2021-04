AMICI, anticipazioni serale di sabato 24 aprile 2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Stasera, sabato 24 aprile, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata del talent AMICI. Lo show, condotto da Maria De Filippi, ci riserverà come al solito numerose sorprese. Leggi anche: Non mi uccidere, il film horror romantico con Rocco Fasano (di Skam Italia) e Alice Pagani Ad iniziare la prima manche sarà la squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini, le quali decideranno di scontrarsi contro Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. A perdere sarà la prima squadra e infatti vedrà a rischio momentaneo il cantante Raffaele. Nella seconda manche vedremo protagonisti nuovamente Zerbi-Celentano, ma stavolta contro Anna Pettinelli e Veronica Peparini, e sarà proprio quest’ultimo team a perdere; a rischio provvisorio vedremo il ballerino Samuele. La terza e ultima manche vedrà scontrarsi gli stessi della prima e perderà ... Leggi su tvsoap (Di sabato 24 aprile 2021) Stasera,24, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata del talent. Lo show, condotto da Maria De Filippi, ci riserverà come al solito numerose sorprese. Leggi anche: Non mi uccidere, il film horror romantico con Rocco Fasano (di Skam Italia) e Alice Pagani Ad iniziare la prima manche sarà la squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini, le quali decideranno di scontrarsi contro Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. A perdere sarà la prima squadra e infatti vedrà a rischio momentaneo il cantante Raffaele. Nella seconda manche vedremo protagonisti nuovamente Zerbi-Celentano, ma stavolta contro Anna Pettinelli e Veronica Peparini, e sarà proprio quest’ultimo team a perdere; a rischio provvisorio vedremo il ballerino Samuele. La terza e ultima manche vedrà scontrarsi gli stessi della prima e perderà ...

