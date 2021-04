Uomini e Donne news, Ida e Armando di nuovo vicini? Lei spiazza (Di venerdì 23 aprile 2021) Uomini e Donne La dama di Brescia si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma e torna a parlare di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua Pubblicato su 23 Aprile 2021 Ida Platano è tornata a Uomini e Donne la scorsa settimana. Maria De Filippi l’ha riaccolta nel parterre del Trono Over con gioia. Dopo l’uscita di scena di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, la dama di Brescia è pronta ora a rimettersi in gioco per trovare l’amore. Per lei è arrivato il momento di prendere in mano le redini della sua vita e, a oggi, non esclude un ritorno di fiamma con Armando Incarnato! In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, torna a parlare della sua passata ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021)La dama di Brescia si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma e torna a parlare di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua Pubblicato su 23 Aprile 2021 Ida Platano è tornata ala scorsa settimana. Maria De Filippi l’ha riaccolta nel parterre del Trono Over con gioia. Dopo l’uscita di scena di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, la dama di Brescia è pronta ora a rimettersi in gioco per trovare l’amore. Per lei è arrivato il momento di prendere in mano le redini della sua vita e, a oggi, non esclude un ritorno di fiamma conIncarnato! In una nuova intervista suMagazine, torna a parlare della sua passata ...

