Un ragazzo argentino ha (quasi) comprato il dominio di Google in Argentina per 4 dollari

Il ragazzo ha detto di averlo comprato legalmente per 4 dollari, perché il dominio risultava scaduto, ma il sogno si è interrotto. Google è tornata in possesso del suo sito. Forse è stata una falla del gestore dei domini. Eppure c'è stata un'interruzione di tre ore del motore di ricerca.

