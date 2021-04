Torre Annunziata | “tenetelo fermo” | poi la coltellata al petto Così in 4 contro 1 hanno ucciso Maurizio

(Di venerdì 23 aprile 2021) Sono finiti tutti in carcere. Sono le quattro belve cheCerrato in una spedizione punitiva messa a segno in via IV Novembre a. Lotenutoper poterlo uccidere con unaal. Giorgio Scaramella, Domenico Scaramella, Antonio Venditto e Antonio Cirillo dovranno rispondere adesso di omicidio aggravato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Torre Annunziata

QUOTIDIANO.NET

Cerrato era stato aggredito e ucciso davanti alla figlia lunedì sera in un parcheggio a: 4 arresti a . - -Quattro persone sono state arrestate nella notte ritenute responsabili dell'omicidio di Maurizio Cerrato, assassinato in un parcheggio di. Durante la scorsa notte, i carabinieri hanno fermato e condotto in carcere quattro persone ritenute responsabili dell' omicidio di Maurizio Cerrato , l'uomo di 61 anni ucciso in un ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Torre Annunziata (Na) – – “L’omertà ci sarà sempre, ma le cose possono cambiare anche perché le persone per bene non sanno nemmeno cosa sia l’omertà. Noi non giudichiamo nessuno: nemmeno Maurizio ...