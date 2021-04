Superlega | spuntano i contratti | la ripartizione di Inter | Juventus e Milan

(Di venerdì 23 aprile 2021) Emergono nuoviessanti retroscena che riguardano la. La competizione non si disputerà, è infatti saltata dopo il dietrofront delle sei squadre inglesi, è stato un danno economico veramente grandissimo per alcune squadre che pregustavano una svolta dopo la crisi che si è accentuata dall’inizio della pandemia. La decisione su possibili sanzioni è stata al momento rinviata, ma le squadre non dovrebbero rischiare, da escludere la squalifica dalla prossima Champions League. Grazie al quotidiano tedesco Der Spiegel, sono spuntati alcuni estratti del contratto: le società iscritte risultavano 15, poi scese a 12 con le defezioni di Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Borussia Dortmund., Zidane risponde a Ceferin: “abbiamo il diritto di giocare la Champions League” Iper la ...

La situazione più curiosa emersa dal contratto di creazione dellaperò riguarda la ripartizione degli introiti, sbilanciata a favore di alcuni team rispetto ad altri. Ripartizione Secondo ...... Tra Verona e Fiorentina lai viola, in una serata in cui il mondo del calcio sta col fiato sospeso in attesa di notizie dei protagonisti della, la Fiorentina piazza l'...Superlega, per il momento nessuna sanzione ai club fondatori ... Sullo sfondo, in queste ore, sarebbe spuntato Oaktree Capital Group. Il fondo sarebbe in discussioni avanzate per iniettare 150 milioni ...Sono emersi i contratti con cui è stata fondata la Superlega, dai documenti pubblicati si evince come Barça e Real Madrid avrebbero incassato più di tutti gli altri club Nuovi e curiosi retroscena ...