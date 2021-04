Rugby femminile, Sei Nazioni 2021. Di Giandomenico: “Irlanda? Dovremo essere disciplinati” (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Italia femminile del Rugby è in viaggio verso Dublino, dove domani pomeriggio è fissato contro l’Irlanda il match valido per la finale del terzo posto al Women’s Six Nations 2021. Andrea Di Giandomenico, ct della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match: “Ci sono stati miglioramenti evidenti rispetto alla partita contro l’Inghilterra cercando di aumentare l’efficacia in diverse aree del gioco. La prestazione è stata di buon livello contro la Scozia e sappiamo che ci sono degli accorgimenti da prendere in vista del prossimo impegno partendo dalla disciplina che sarà uno degli aspetti importanti della partita contro l’Irlanda“. Il commissario ha poi proseguito: “Affronteremo una squadra molto consistente in ogni reparto. Hanno giocatrici in grado di attaccare ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Italiadelè in viaggio verso Dublino, dove domani pomeriggio è fissato contro l’il match valido per la finale del terzo posto al Women’s Six Nations. Andrea Di, ct della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match: “Ci sono stati miglioramenti evidenti rispetto alla partita contro l’Inghilterra cercando di aumentare l’efficacia in diverse aree del gioco. La prestazione è stata di buon livello contro la Scozia e sappiamo che ci sono degli accorgimenti da prendere in vista del prossimo impegno partendo dalla disciplina che sarà uno degli aspetti importanti della partita contro l’“. Il commissario ha poi proseguito: “Affronteremo una squadra molto consistente in ogni reparto. Hanno giocatrici in grado di attaccare ...

