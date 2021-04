Pensioni | il governo Draghi archivia definitivamente quota 100 I sindacati chiedono “flessibilità” per non tornare alla Fornero

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il cantiere driforma previdenziale non è stato ancora aperto, ma senza correttivi, dal primo gennaio i requisiti anagrafici per lasciare il lavoro passeranno da 62 a 67 anni

Advertising

Adnkronos : Addio a #Quota100 alla fine dell'anno. E' quanto prevede la bozza del #Pnrr elaborato dal governo. - Rocco_italiano2 : - Today_it : Pensioni, il vero rebus del governo Draghi: cosa succederà e il rischio Fornero dal 31 dicembre… - romatoday : Pensioni, il vero rebus del governo Draghi: cosa succederà e il rischio Fornero dal 31 dicembre… - bizcommunityit : Pensioni, nel Recovery Plan #governo dà l’addio a quota 100: il 2021 sarà l’ultimo anno. In arrivo quota 102 -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni governo

Altri riguardano le(a dicembre scade Quota 100 della Lega e sarà sostituita con norme ... Dopo l'invio del dossier in Europa ilè pronto a varare tre decreti e leggi delega come quella ...Quota 100 va a grandi passi verso lo stop alla fine del 2021. Potrebbe essere sostituita da quella che gli addetti ai lavori definiscono Quota 102, ma sul tavolo ci sono anche Quota 41, Quota 92 e la ...NordEst (Adnkronos) – Quota 100 verso lo stop alla fine del 2021. Mentre il governo Draghi, con l’ultime bozza del Recovery Plan, sembra voler accantonare la riforma varata dal governo Conte I, prende ...Pensioni, stop a quota 100. Superbonus, niente proroga al 2023. «Il governo vuole vincere questa sfida». Mario Draghi porta in Consiglio dei ministri il suo Piano nazionale di ripresa ...