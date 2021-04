Isola dei Famosi | Gilles Rocca abbaia e ringhia contro le nuove naufraghe | “Sono un pezzo di mer*a”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Se gli ascolti dell’dei2021 continuano a calare (dal 22% di share della prima puntata ormai non va oltre il 17%), i toni invece si alzano.in particolare sembra sempre più insofferente. Nella puntata andata in onda ieri 22 aprile, il naufrago non ha ben accolto i 4 nuovi concorrenti. Durante un confronto con Rosaria Cannavò, in particolare,ha cominciato adre eredi lei, affermando: “undi!“. Poi, pensando di risultare simpatico, ha fatto un altro scivolone: “diventato una bambina, piango dalla mattina alla sera. Comprerò delle cose rosa quando uscirò da qua”. Queste uscite hanno lasciato interdetta sia la ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - simone_paciello : Rugby dei famosi #Isola #awed - PLinVatican : #23aprile festa di Sant'Adalberto, patrono della Polonia. Sull'Isola Tiberina si trova la Basilica di… - miiannoio : @Tartaruga9731 Il Punto Z di due minuti su Italia fa il 2.5% di share mentre il programma che c’era prima che durav… - RuggMarzia : RT @effetronky: Gascoigne abbandona l'Isola dei famosi per essere operato, ma praticamente l'ha vinta Col suo carisma, la sua trascinante… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Durante le puntate dell'famosi, i telespettatori, oltre ad essere interessati alle dinamiche del gioco tra i naufraghi, non mancano di ammirare o criticare, a seconda della serata, gli outfit sfoggiati dalla ...Le persone in isolamento domiciliare sono 17.372 e i guariti sono complessivamente 33.767 (+344) mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'sono attualmente 9. Sul territorio,...Se gli ascolti dell’Isola dei Famosi 2021 continuano a calare (dal 22% di share della prima puntata ormai non va oltre il 17%), i toni invece si alzano. Gilles Rocca in particolare sembra sempre più ...Le persone in isolamento domiciliare sono 17.372 e i guariti sono complessivamente 33.767 (+344) mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 9. Sul territorio, dei 52 ...