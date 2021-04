Giustizia | Coppola attacca Gamacchio | ' malagiustizia frutto di logiche di corrente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 23 apr. (Adnkronos) - "Il giudiceha potuto giudicare in modo imparziale in questi anni, viste le vicende in cui è attualmente coinvolto? Alcuni autorevoli avvocati che frequentano il Foro di Milano mi hanno confermato che quanto riportato dal giornalista Nuzzi era noto da almeno un decennio. Purtroppo, a volte, i casi di malanon sono causati da errori o interpretazioni errate di fatti da parte dei magistrati, ma da ben precise'correntizie', che pilotano le sentenze nei vari gradi di giudizio". L'immobiliarista Daniloil giudice Piero, messosi in aspettativa per il caso di alcuni conti non pagati.fu condannato a 7 anni di carcere per bancarotta in relazione ad alcuni fallimenti, tra cui il crac di ...