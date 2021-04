Giulia Calcaterra, è finita con Nick Pescetto: “Costruito cose mai esistite” (Di venerdì 23 aprile 2021) Gossip L’ex velina di Striscia ha visto andare in frantumi la love story con Pescetto Pubblicato su 22 Aprile 2021 Giulia Calcaterra, ex velina di Striscia la Notizia ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, avrebbe visto naufragare la sua love story con Nick Pescetto, content creator e surfista. La relazione durava da quattro anni ma qualcosa sembra che sia andato storto nell’ultimo periodo. A renderlo noto è stata la stessa showgirl 29enne attraverso una serie di Instagram Stories. Giulia, dopo essere rimasta assente dai social per diversi giorni, è rispuntata sulle piattaforme web. Voce mesta, espressione triste, con uno sconforto palpabile. “Inutile nasconderlo” e “far vedere una finta felicità”, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Gossip L’ex velina di Striscia ha visto andare in frantumi la love story conPubblicato su 22 Aprile 2021, ex velina di Striscia la Notizia ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, avrebbe visto naufragare la sua love story con, content creator e surfista. La relazione durava da quattro anni ma qualcosa sembra che sia andato storto nell’ultimo periodo. A renderlo noto è stata la stessa showgirl 29enne attraverso una serie di Instagram Stories., dopo essere rimasta assente dai social per diversi giorni, è rispuntata sulle piattaforme web. Voce mesta, espressione triste, con uno sconforto palpabile. “Inutile nasconderlo” e “far vedere una finta felicità”, ...

