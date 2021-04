Fratelli di Crozza | stasera su NOVE la settima puntata live del 2021

(Di venerdì 23 aprile 2021)alle 21:25 sulsettimo appuntamento con la stagionedidi, il one man show di Maurizioche torna per commentare i principali fatti d'attualità.disi prepara a tornare,sualle 21:25, con ladella stagione. E lo fa dopo i buoni ascolti della scorsana, premio ormai consueto per un show sempre al passo con i tempi. Maurizioarriva dunque, come ogni venerdì sera in prima serata, a commentare i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati con i suoi immancabili e pungenti monologhi attraverso i suoi personaggi. Per ...

disi prepara a tornare, stasera su NOVE alle 21:25, con la settima puntata della stagione 2021. E lo fa dopo i buoni ascolti della scorsa settimana, premio ormai consueto per un show ......30 - Delitti a circuito chiuso 3 Stagione Ep.4 19:30 - Little Big Italy 2 Stagione Ep.9 20:30 - Deal With It - Stai al gioco - 1V 4 Stagione Ep.15 21:25 -di(live) 9 Stagione Ep.7 22:...Stasera alle 21:25 sul NOVE settimo appuntamento con la stagione 2021 di Fratelli di Crozza, il one man show di Maurizio Crozza che torna per commentare i principali fatti d'attualità.Canale Nove manda in onda Fratelli di Crozza 2021, mentre Cielo la pellicola Carne tremula. Real Time, infine, offre alle 21:25 Cake Star Pasticcerie in sfida – Brianza e, a seguire, Dr. Pimple Popper ...