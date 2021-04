Fedez lancia sul mercato la sua linea di smalti ecco quanto costano

(Di venerdì 23 aprile 2021)la suadi, il sito va in crash in 2 minuti: «Troppi accessi».. I fan: «Non è possibile». Oggihato la sua primadi“Noon by”, progetto in collaborazione con Layla Cosmetics. Una parte dei ricavati andrà a Pangea Onlus, che sostiene le

Advertising

xbensp : Inquietudini del terzo millennio: “Fedez lancia una linea di smalti? IMPONGASI SUBITO LA LEVA MILITAREEE” - francobaietti : FEDEZ LANCIA LA SUA LINEA DI SMALTI PER UOMINI?. Ricordate lo smalto della moglie di Ferragni?.Vi diamo una notizia… - smrtalks : ?@Fedez? lancia la sua #capsulecollection di #smalti semipermanenti #NooNbyFedez e lo #spot su #instagram conquista… - Scemifreddi : RT @O_Strunz: #Fedez lancia una linea di smalti. Che uno pensa alle canzoni e dice: “ha lanciato di peggio..!” (anthony fracasso @Scemifr… - O_Strunz : #Fedez lancia una linea di smalti. Che uno pensa alle canzoni e dice: “ha lanciato di peggio..!” (anthony fracass… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez lancia

Questi smalti brillanti e semipermanenti stanno facendo letteralmente impazzire il web Dopo Morgan con la Faby Line e il rapper Machine Gun Kelly, anchesul mercato una linea di smalti ...I followers del rapper hanno immediatamente chiesto il motivo per cui non riuscissero ad acquistarli ed è stato lo stessoa rispondere che sono stati proprio loro a mandare il sito in tilt per ...A dimostrarlo il fatto che il sito di una nota profumeria è andato in tilt dopo soli due minuti dal lancio di un nuovo prodotto, solitamente dedicato alle consumatrici. Si tratta dell’ennesimo colpo ...L'influencer milanese Chiara Ferragni ed il rapper Fedez non si fermano mai. Dopo aver lanciato rispettivamente una borraccia glamour e una linea di smalti, i due artisti passano alla tv. La Ferragni ...