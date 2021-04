Covid, niente zone rosse dal 26 aprile: 5 regioni in arancione e il resto in giallo. Gli ultimi aggiornamenti (Di venerdì 23 aprile 2021) Si profila un’Italia tinta di giallo a partire da lunedì, in concomitanza con le annunciate riaperture (che riguardano appunto le regioni collocate nella fascia più bassa di rischio). A quanto si apprende, dalla cabina di monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss, riunita come ogni venerdì per valutare i dati, è emerso un quadro fatto di ben 16 regioni in zona gialla, appena cinque in arancione e nessuna in rosso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) Si profila un’Italia tinta dia partire da lunedì, in concomitanza con le annunciate riaperture (che riguardano appunto lecollocate nella fascia più bassa di rischio). A quanto si apprende, dalla cabina di monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss, riunita come ogni venerdì per valutare i dati, è emerso un quadro fatto di ben 16in zona gialla, appena cinque ine nessuna in rosso. L'articolo .

Advertising

reportrai3 : Umbria. «La dottoressa mi disse: non ti preoccupare, il covid lo ha già avuto, sarà una influenza di stagione, pre… - borghi_claudio : Persino la Svezia che pure non ha mai chiuso niente se ne esce con il vaccino come condizione per poter evitare il… - zazoomblog : Covid niente zone rosse dal 26 aprile: 5 regioni in arancione e il resto in giallo. Gli ultimi aggiornamenti -… - BoggiPaola : @stebaraz Non sa di cosa parla. Io sono stata nella sub intensiva covid a dare l'ultimo saluto a mio padre. E, sinc… - verdini71 : RT @unknowfellows29: 'Eheh ma le restrizioni erano per motivi sanitari' CTS: 'bro guarda che noi non abbiamo mai detto niente' IL COVID È U… -