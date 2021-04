Covid Italia, Rt a 0.81. Iss: "Quadro resta critico" (Di venerdì 23 aprile 2021) L'indice Rt medio in Italia si attesta a 0.81, registrando dunque un nuovo calo rispetto alla scorsa settimana (0.85). E' quanto si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss) - ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) L'indice Rt medio insi attesta a 0.81, registrando dunque un nuovo calo rispetto alla scorsa settimana (0.85). E' quanto si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss) - ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Italia somministrate oltre 16 milioni di dosi di vaccino anti Covid. Poco meno di cinque milioni di persone hann… - fattoquotidiano : 'PRESTO PER APRIRE' Per gli analisti della Johns Hopkins University, nel Nord Italia il tasso di crescita dei morti… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Aprile: Sicuri di aprire? “Al Nord Italia i morti di covid sono il doppio de… - rietin_vetrina : ADRA Italia e l’impegno nel sociale: sostegno ai terremotati, agli indigenti e alle persone con Covid - GRETA1SGARBO : RT @DomPer888: Che ministro che orgoglio per l'Italia appena tornato dall'America: L’allarme dell’ambasciata Usa: non viaggiate in Italia,… -