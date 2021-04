Covid | in Campania oltre un milione di vaccinati In 403 mila hanno ricevuto anche la seconda dose

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, ipotesi zona gialla dal 26 aprile - VincenzoDeLuca : ??#COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 aprile 2021) Ecco l’aggiornamen… - SkyTG24 : Covid Campania, la diretta di De Luca: 'Se non ci muoviamo bene ci giochiamo l'estate' - puntomagazine : Vincenzo Schiavo: «Saremo rigorosi nell’applicazione del protocollo anti-Covid, perché se ci fosse una nuova chiusu… - vdPalloncino : Il governatore della Campania, Vincenzo de Luca ha annunciato che intende emanare un'ordinanza riguardo l'ipotesi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Regione Campania

Intanto il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, firmerà in giornata un'ordinanza ...internazionale e del coordinamento tra Paesi sulle misure di contrasto alla pandemia da- 19'. ...... la(1.970), la Puglia (1.692) e il Lazio (1.221). Meno terapie intensive Dopo oltre un mese, tornano a scendere per la prima volta sotto i 3.000 i ricoveri in terapia intensiva perin ...ROMA - Calo dei casi di coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del Ministero ... la Lombardia registra il più alto incremento di nuovi contagiati (2.304), seguita da Campania (1.970) e Puglia (1 ...Nuovi colori regioni, Speranza firma ordinanza Dal prossimo lunedì torneranno in zona gialla Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna ... Nell’isola infatti l’incidenza dei nuovi casi di coronavirus è ...