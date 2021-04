Covid, Giorgio Parisi: «Vaccinando tutti gli over 77 in Italia caleranno i decessi» (Di venerdì 23 aprile 2021) Giorgio Parisi, docente di meccanica statistica dell'Università Sapienza di Roma e presidente dell'Accademia dei Lincei ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera. Le sue parole riguardo alla pandemia di Covid sono abbastanza ottimiste anche se, avverte, è necessario fare grande attenzione alle riaperture che potrebbero causare nuovi contagi. Parisi ha poi parlato anche della campagna vaccinale sostenendo che questa debba riuscire a coprire tutti gli over 60 entro giugno e tutta la popolazione entro il mese di settembre. Giorgio Parisi: il suo pensiero sulle riaperture Il docente di meccanica statistica dell'Università Sapienza di Roma ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Qui ha espresso la sua opinione in merito ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 23 aprile 2021), docente di meccanica statistica dell'Università Sapienza di Roma e presidente dell'Accademia dei Lincei ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera. Le sue parole riguardo alla pandemia disono abbastanza ottimiste anche se, avverte, è necessario fare grande attenzione alle riaperture che potrebbero causare nuovi contagi.ha poi parlato anche della campagna vaccinale sostenendo che questa debba riuscire a copriregli60 entro giugno e tutta la popolazione entro il mese di settembre.: il suo pensiero sulle riaperture Il docente di meccanica statistica dell'Università Sapienza di Roma ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Qui ha espresso la sua opinione in merito ...

