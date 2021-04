“Come sta la mia piccola”. Gianluca Vacchi, le condizioni della figlia Blu Jerusalema dopo l’intervento (Di venerdì 23 aprile 2021) Gianluca Vacchi rompe il silenzio sulla figlia Blu Jerusalema. A un settimana dall’intervento l’imprenditore racconta tutto sul suo profilo social. La sua prima figlia, venuta al mondo a ottobre scorso dall’amore con la modella sudamericana Sharon Fonseca e oggi cinque mesi e mezzo, ha dovuto affrontare un’operazione per correggere la palatoschisi, una malformazione con cui è nata di cui papà Gianluca aveva parlato qualche mese fa sulle pagine del settimanale spagnolo ‘Hola!’. “Blu è nata con la palatoschisi. Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono stati accanto a lei, ma allo stesso tempo con tutte le famiglie che hanno dovuto affrontare una situazione simile, visto che questo accade ad un bambino ogni 700”, aveva spiegato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021)rompe il silenzio sullaBlu. A un settimana dall’imprenditore racconta tutto sul suo profilo social. La sua prima, venuta al mondo a ottobre scorso dall’amore con la mosudamericana Sharon Fonseca e oggi cinque mesi e mezzo, ha dovuto affrontare un’operazione per correggere la palatoschisi, una malformazione con cui è nata di cui papàaveva parlato qualche mese fa sulle pagine del settimanale spagnolo ‘Hola!’. “Blu è nata con la palatoschisi. Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono stati accanto a lei, ma allo stesso tempo con tutte le famiglie che hanno dovuto affrontare una situazione simile, visto che questo accade ad un bambino ogni 700”, aveva spiegato ...

