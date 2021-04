Cnsas | dotazione satellitare per ricerche in Parco Monti Picentini

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAcerno (Sa) – Implementazione tecnologica per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania: significativo passo in avanti nelle comunicazioni in emergenza. Ilsi dota di tre radio satellitari ‘Icom’ e di un apparato telefonico‘Thuraya’, grazie ad una progettualità dedicata dalRegionale deia favore del, con il quale esiste un apposito protocollo d’intesa. Il Soccorso Alpino e Speleologico fa sapere: “Queste radio, nello specifico, rappresentano uno strumento rivoluzionario nel sistema di telecomunicazioni in quanto si collegano direttamente al sistema‘Iridium’ come se si trattasse di un ponte radio terrestre ma con il valore aggiunto di comportarsi da telefono ...