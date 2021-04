Calciomercato Serie C, Arezzo: risoluzione con Cerci (Di venerdì 23 aprile 2021) Arezzo - L'avventura di Alessio Cerci con l' Arezzo , cominciata solo la scorsa estate, è già terminata. L'attaccante classe 1987, arrivato in Toscana dopo l'addio alla Salernitana, ha rescisso il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 aprile 2021)- L'avventura di Alessiocon l', cominciata solo la scorsa estate, è già terminata. L'attaccante classe 1987, arrivato in Toscana dopo l'addio alla Salernitana, ha rescisso il ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Arezzo: risoluzione con Cerci AREZZO - L'avventura di Alessio Cerci con l' Arezzo , cominciata solo la scorsa estate, è già terminata. L'attaccante classe 1987, arrivato in Toscana dopo l'addio alla Salernitana, ha rescisso il ...

Arezzo, UFFICIALE: ha rescisso Cerci Commenta per primo Termina ufficialmente l'avventura di Alessio Cerci con la maglia dell'Arezzo , formazione che milita nel girone B del campionato di Serie C. L'ex calciatore di Torino, Milan e Atletico Madrid ha rescisso il contratto che lo legava fino a giugno 2023 al club toscano.

Serie A, da Handanovic a Tomori e i tre re del gol: la flop 11 Calciomercato.com Alessandria Calcio, emersi positivi nel giro di tamponi pre-Como I giocatori dell’Alessandria festeggiano dopo un gol contro il Pontedera, nel match valido per la settima giornata di Serie C 2020/21 (fonte immagine: pagina Facebook ufficiale dell’Alessandria Calcio ...

Calciomercato Milan, affare Hysaj | L’agente fa un annuncio Le società italiane sono di prima fascia, con una storia importante». Il noto procuratore non fa i nomi dei club sulle tracce del terzino albanese, però fa intendere che in Serie A ci sono squadre ...

