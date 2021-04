Bitcoin rischiano il crollo clamoroso? Ecco la situazione impensabile

(Di venerdì 23 aprile 2021) Arriva l’annuncio di un possibile ed improvvisodel: i nostri investimentiil collasso? Vediamo di che si tratta A lanciare l’allarme in questi giorni, è stato Morgan il grande gruppo bancario che ha allertato gli investitori che senon riguadagnerà a breve 60.000$, le probabilità di rischio solo molto elevate. Quello in cui si incorre è che ilpotrebbe perdere improvvisamente valore. La valuta sta infatti affrontando ormai da tempo un “tira e molla” che lo conduce a giornate di scambi complicati, con volatilità alta ma su canali molto stretti. Nella giornata di oggi il BTC è inoltre sceso sotto la soglia simbolica dei 55.000$, per poi risalire. Insomma un sali e scendi che preoccupa parecchio gli investitori che vogliono vederci chiaro. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin rischiano

kronic

