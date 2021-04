ATP Barcellona 2021 | i risultati di oggi | Nadal e Tsitsipas passeggiano in semifinale | per loro Carreno Busta e Sinner

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’ATP dista diventando sempre di più l’ennesima dichiarazione di intenti di Jannik. Fra i quattro semifinalisti c’è anche il diciannovenne di Sesto Pusteria, che quest’ha fatto suo un altro scalpo assai importante battendo Andrey Rublev in due set. Il russo ha un po’ patito le scorie degli ultimi dieci giorni, ma non deve togliere valore al gran match di Jannik, guidato con classe nel primo set ed evidenziando la capacità innata di mettersi alle spalle i momenti negativi nel secondo, quando il numero 7 del mondo ha provato ad imporsi da fondocampo arrivando al tie-break e procurandosi una palla per pareggiare il conto dei set. Tutto vano contro l’azzurro, alla terzadel suo. E dopo aver sconfitto il finalista di Montecarlo, ora gli tocca il vincitore del suddetto ...