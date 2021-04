Amici 20, anticipazioni 24 aprile: Deddy e Raffaele a rischio eliminazione finale (Di venerdì 23 aprile 2021) Continua l’appuntamento con il serale di Amici 20 su Canale 5. Le anticipazioni rivelato che ieri pomeriggio è stata registrata la sesta puntata di questa edizione del talent show di Maria De Filippi, che andrà in onda sabato 24 aprile 2021 dalle ore 21:30. Un appuntamento imperdibile per i fan, visto che il programma si sta avvicinando all’ultimo giro di boa. Per uno dei concorrenti è giunto il momento di lasciare definitivamente la scuola. Amici 20, anticipazioni sesta puntata Le anticipazioni riguardanti la sesta puntata, rivelano che i primi a dover scendere in campo sarebbero stati proprio gli allievi del team Cuccarini-Arisa, che avrebbero sfidato la coppia formata da Celentano-Zerbi. Questi ultimi avrebbero avuto la meglio ed a rischio ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 23 aprile 2021) Continua l’appuntamento con il serale di20 su Canale 5. Lerivelato che ieri pomeriggio è stata registrata la sesta puntata di questa edizione del talent show di Maria De Filippi, che andrà in onda sabato 242021 dalle ore 21:30. Un appuntamento imperdibile per i fan, visto che il programma si sta avvicinando all’ultimo giro di boa. Per uno dei concorrenti è giunto il momento di lasciare definitivamente la scuola.20,sesta puntata Leriguardanti la sesta puntata, rivelano che i primi a dover scendere in campo sarebbero stati proprio gli allievi del team Cuccarini-Arisa, che avrebbero sfidato la coppia formata da Celentano-Zerbi. Questi ultimi avrebbero avuto la meglio ed a...

Advertising

teresaagasucci : RT @Novella_2000: Rivolta sui social dopo gli spoiler sulla sesta puntata: 'Fate ballare Giulia' #amici20 - chini_veronica : RT @effe_a18: quando escono le anticipazioni di amici ma negli ospiti non c'è in nome che ti aspetti e che speravi ci fosse: Sabrina Ferill… - zazoomblog : Amici partono spoiler e anticipazioni e infuria la polemica: ecco chi è arrivato ultimo - #Amici #partono #spoiler - crisfris_ : RT @Novella_2000: Rivolta sui social dopo gli spoiler sulla sesta puntata: 'Fate ballare Giulia' #amici20 - sophieghissima : ciao amici ma io non ho ancora letto le anticipazioni??????? -