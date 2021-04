Una t - shirt per noi e un dono per l'ambiente (Di giovedì 22 aprile 2021) Grazie alla partecipazione a SERR 2020 (Settimana Europea Riduzione dei Rifiuti), alla quale l'Eco School Triangia presenzia per l'ottava volta consecutiva, tutti i bambini hanno svolto in classe un ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 aprile 2021) Grazie alla partecipazione a SERR 2020 (Settimana Europea Riduzione dei Rifiuti), alla quale l'Eco School Triangia presenzia per l'ottava volta consecutiva, tutti i bambini hanno svolto in classe un ...

Advertising

cessagds : l’abbigliamento era come sempre comodo, non troppo curato; una t shirt oversize e un pantalone di tuta. aveva porta… - sangio_flora : RT @MaddalenaDicec1: Pensando intensamente al fatto che se Sandro ha reagito in quel modo vedendo Lola con un semplice jeans, t shirt, giac… - AnimalStories5 : ?? ?? T-Shirt unisex Organic - Give me five Dog ?? ?? Scegli una T-Shirt in cotone organico al 100% per esprimere un m… - flagsontees_de : RT @MaddalenaDicec1: Pensando intensamente al fatto che se Sandro ha reagito in quel modo vedendo Lola con un semplice jeans, t shirt, giac… - Zona_Wrestling : #WWE FOTO: Becky Lynch promuove una nuova T-Shirt per beneficenza - -