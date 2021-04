Un cortometraggio per ricordare il Genocidio Armeno (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 24 aprile ricorre l’anniversario del Genocidio Armeno. In quella domenica del 1915 iniziò quello che è stato definito il Metz Yeghern - il grande crimine - che portò allo sterminio di un milione e mezzo di armeni nell’arco di un anno, il 70% della popolazione. Il massacro perpetrato dai «Giovani Turchi» nell’Impero Ottomano è riconosciuto e commemorato dall’ONU, dal Parlamento Europeo da più di 30 Paesi nel mondo e dal 2015 dal Vaticano, nella persona di Papa Bergoglio. Il Genocidio Armeno viene considerato il primo Genocidio del Novecento. Oltre alle fucilazioni, alle impiccagioni, alle torture e agli stupri, i Giovani Turchi, al fine di accelerare la «pulizia etnica», decisero di condurre migliaia di armeni lungo il «viaggio della morte», una marcia interminabile verso il deserto siriano senza ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 24 aprile ricorre l’anniversario del. In quella domenica del 1915 iniziò quello che è stato definito il Metz Yeghern - il grande crimine - che portò allo sterminio di un milione e mezzo di armeni nell’arco di un anno, il 70% della popolazione. Il massacro perpetrato dai «Giovani Turchi» nell’Impero Ottomano è riconosciuto e commemorato dall’ONU, dal Parlamento Europeo da più di 30 Paesi nel mondo e dal 2015 dal Vaticano, nella persona di Papa Bergoglio. Ilviene considerato il primodel Novecento. Oltre alle fucilazioni, alle impiccagioni, alle torture e agli stupri, i Giovani Turchi, al fine di accelerare la «pulizia etnica», decisero di condurre migliaia di armeni lungo il «viaggio della morte», una marcia interminabile verso il deserto siriano senza ...

