Terrorismo, sindaco di Sparanise: "Elezi da noi da due mesi, si vedeva spesso in centro" (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Non faceva nulla per nascondersi il 28enne albanese Endri Elezi, arrestato ieri sera a Sparanise (Caserta) nel corso di un veloce blitz della Polizia di Stato (Digos delle questure di Caserta e Napoli), con l'accusa di aver fornito armi a Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, autore dell'attentato terroristico commesso a Nizza il 14 luglio 2016. Elezi abitava nel centro di Sparanise, in un appartamento di via Solimene, con la compagna e il figlio piccolo, e faceva probabilmente il bracciante agricolo, come la maggior parte dei suoi connazionali residenti da anni nel comune del Casertano. Nessuno, ovviamente, nella piccola comunità locale di poco più di 7200 abitanti, aveva dato peso alla presenza del 28enne. Il sindaco Salvatore Martiello dice però che ...

