Riapertura scuole | Cirio Piemonte | “Incomprensibile scelta del governo di modificare quanto già deciso con le Regioni”

(Di giovedì 22 aprile 2021) "Condivido l'impostazione di Draghi su alcune tematiche non condivido il fatto che sull'apertura della delleun accordo fatto in Conferenza delleil giorno prima sia stato di fatto modificato dal Consiglio dei ministri perché quando ilscrive 60 o 70 ha finito i suoi problemi ma quel numero si ribalta sulla vita delle persone". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

... in modo da "mantenere in equilibrio" le esigenze di tutela della salute edelle, con quelle didi tutte le attività produttive e della mobilità delle persone, anche ...NUOVO DECRETO 'Abbiamo presentato delle istanze come Regioni per questa, che riguarda le ... LE'Abbiamo detto attenzione che non ci sono gli autobus aggiuntivi - aggiunge Zaia - e ci ...Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di ...(Adnkronos) – “In Veneto abbiamo indici da zona gialla”. Ad annunciarlo il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa spiegando che “lo eravamo anche la scorsa settimana, ma con i ...