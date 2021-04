“Querelata” Guai per Rosalinda Cannavò | è il suo legale a parlare È successo dopo la fine del Grande Fratello

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 aprile 2021) Solo ieriha festeggiato i due mesi di fidanzamento con Andrea Zenga. Lo ha fatto nella maniera più romantica, sorprendendo il suo fidanzato con video su Instagram con le immagini più belle della coppia durante il reality e nella vita di tutti i giorni, accompagnate dalla dedica d’amore per i due mesi di fidanzamento. “In qualunque modo ci sono” … “Una promessa – ha scritto– fatta quel 14 febbraio che ci tieni uniti anche oggi a distanza di due mesi dal nostro primo bacio!”. “Un bacio inaspettato, dolce, delicato così tanto da essere una carezza per il mio cuore. Ed è li che le parole non son servite più. Ne importava più il giudizio della gente. Esistevamo solo io e te. Tutto il resto non contava più nulla. Ci tenevo già a te!”. “Ad oggi sei la ragione della mia felicità e dei miei sorrisi – continua ...