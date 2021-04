Quando riaprono palestre e piscine? Ultime novità maggio e giugno (Di giovedì 22 aprile 2021) E’ stato approvato, non senza alcuni malumori all’interno della maggioranza, il nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Sarà in vigore dal 26 aprile e per gli sportivi in particolare, ci sono informazioni importanti per la riapertura di palestre e piscine al chiuso. Le palestre all’aperto sono già attive da tutto il periodo pandemico in zona gialla e arancione, mentre è già stato reso noto che le piscine all’aperto apriranno dal 15 maggio e le palestre al chiuso dall’1 giugno. Queste le date fondamentali per gli appassionati, che ormai da sei mesi attendono di poter tornare agli allenamenti. Con il decreto in vigore dal 26 aprile, dunque, nessuna apertura immediata, ma si traccia la strada per le riaperture in settori che hanno sofferto ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) E’ stato approvato, non senza alcuni malumori all’interno dellaranza, il nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Sarà in vigore dal 26 aprile e per gli sportivi in particolare, ci sono informazioni importanti per la riapertura dial chiuso. Leall’aperto sono già attive da tutto il periodo pandemico in zona gialla e arancione, mentre è già stato reso noto che leall’aperto apriranno dal 15e leal chiuso dall’1. Queste le date fondamentali per gli appassionati, che ormai da sei mesi attendono di poter tornare agli allenamenti. Con il decreto in vigore dal 26 aprile, dunque, nessuna apertura immediata, ma si traccia la strada per le riaperture in settori che hanno sofferto ...

