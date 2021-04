Parma, Inglese operato alla caviglia: stagione finita (Di giovedì 22 aprile 2021) Parma - Seduta mattutina per il Parma a Collecchio. Agli ordini del tecnico D'Aversa , i crociati scesi in campo ieri contro la Juventus hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 aprile 2021)- Seduta mattutina per ila Collecchio. Agli ordini del tecnico D'Aversa , i crociati scesi in campo ieri contro la Juventus hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Intervento chirurgico per Roberto Inglese: stagione finita. Il report completo del Parma - sportli26181512 : Parma, Inglese operato alla caviglia: stagione finita: Intervento perfettamente riuscito per l'attaccante… - AntonioSbraga : @nonleggerlo Sassuolo, Spezia e Parma prenderanno il posto delle inglesi nella super Lega: la variante inglese... - Gilmerdo : @Andress92573139 @googlenews Col livello delle nostre squadre rispetto al calcio inglese e spagnolo sarei preoccupa… - ShopAnHour : Prima volta che gioco l'over in vita mia (50 euro), imbeccato da pronostici sicuri, e il calcio inglese diventa Par… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Inglese Parma, Inglese operato alla caviglia: stagione finita Roberto Inglese , comunica il Parma sul proprio sito web, "dato il persistere della sintomatologia, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra" . L'...

Omar e Otis Paterlini, figli Orietta Berti/ 'Sono dei ragazzi un po' all'antica' ... e quindi oggi tocca ad Otis, che conosce l'inglese e lo spagnolo alla perfezione e anche da un ... Otis è sposato con Lia Chiari, una psicologa e assistente sociale presso il tribunale di Parma, con cui ...

Parma, Inglese operato alla caviglia: stagione finita Corriere dello Sport.it Parma, nuovo intervento per Inglese: stagione finita! Le ultime per Conti e Kucka Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro ...

Parma, stagione finita per Inglese: operato alla caviglia PARMA - Parma subito al lavoro nella mattinata di oggi, dopo la gara con la Juventus. A Collecchio, i crociati scesi in campo ieri contro i bianconeri hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto ...

Roberto, comunica ilsul proprio sito web, "dato il persistere della sintomatologia, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra" . L'...... e quindi oggi tocca ad Otis, che conosce l'e lo spagnolo alla perfezione e anche da un ... Otis è sposato con Lia Chiari, una psicologa e assistente sociale presso il tribunale di, con cui ...Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro ...PARMA - Parma subito al lavoro nella mattinata di oggi, dopo la gara con la Juventus. A Collecchio, i crociati scesi in campo ieri contro i bianconeri hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto ...