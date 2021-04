Olimpiadi, Tokyo verso lo stato di emergenza per Covid a 3 mesi dai Giochi. E c’è incertezza sulla presenza del pubblico giapponese (Di giovedì 22 aprile 2021) A tre mesi dall’avvio dei Giochi di Tokyo, rinviati lo scorso anno, il virus torna a far tremare il Comitato olimpico. Il governo giapponese ha in programma di imporre un nuovo stato di emergenza nelle prefetture di Tokyo, Osaka, Kyoto e Hyogo per far fronte all’aumento dei contagi di Covid-19. Le nuove restrizioni saranno in vigore durante la cosiddetta ‘Settimana d’oro’ – un periodo di vacanze che va dal 29 aprile al 5 maggio – e dovrebbero includere la chiusura dei centri commerciali e dei parchi divertimenti. Mercoledì a Tokyo si sono contati 843 nuovi casi, il dato più alto da quando è stato revocato lo stato di emergenza a fine marzo. La nuova ondata che sta colpendo il Giappone, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) A tredall’avvio deidi, rinviati lo scorso anno, il virus torna a far tremare il Comitato olimpico. Il governoha in programma di imporre un nuovodinelle prefetture di, Osaka, Kyoto e Hyogo per far fronte all’aumento dei contagi di-19. Le nuove restrizioni saranno in vigore durante la cosiddetta ‘Settimana d’oro’ – un periodo di vacanze che va dal 29 aprile al 5 maggio – e dovrebbero includere la chiusura dei centri commerciali e dei parchi divertimenti. Mercoledì asi sono contati 843 nuovi casi, il dato più alto da quando èrevocato lodia fine marzo. La nuova ondata che sta colpendo il Giappone, ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Il Comitato Internazionale Olimpico ha annunciato un torneo di videogiochi Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato che prima delle Olimpiadi di Tokyo si terrà la Olympic Virtual Series (OVS), un torneo ufficiale che includerà diversi videogiochi di vari sport, fra cui baseball, auto e ciclismo. La OVS comincerà il 13 maggio e ...

Tokyo 2020, primo contagio Covid alla staffetta della torcia olimpica: positivo un poliziotto il rischio di un aumento di contagi Covid alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è reale. Questa mattina, infatti, u n primo test positivo per il coronavirus alla staffetta della torcia per le Olimpiadi di Tokyo è stato annunciato dagli organizzatori. Che ...

Olimpiadi Tokyo: il Covid in Giappone cresce e fa paura, Giochi sempre più a rischio Corriere della Sera Salone di Tokyo, salta l'edizione 2021 Salta l'edizione 2021 del Salone di Tokyo a causa dei problemi portati dalla pandemia; non si dovrebbe tenere una versione ridotta in forma digitale.

Casarico e Cattaneo L’appuntamento “dietro l’angolo” sono le World Relays di Chorzow di inizio maggio in Polonia, ma l’obiettivo sono le Olimpiadi di Tokyo. Per i comaschi Federico Cattaneo ...

