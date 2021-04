“Noon by Fedez”, arriva la collezione di smalti Gel Polish (Di giovedì 22 aprile 2021) Babila Spagnolo: “L’incontro con Fedez nasce dal comune desiderio di creare qualcosa di unico per le appassionate e gli appassionati di smalti” Layla Cosmetics è lieta di annunciare il lancio della collezione “Noon by Fedez”, gli smalti Gel Polish creati in collaborazione con l’artista italiano. La collezione, composta da sei esclusivi smalti semipermanenti e uno speciale starter kit, deve il suo nome a Fedez che ha desiderato ispirarsi, sin dalla creazione del prodotto, al colore e alla luce del sole prossimo allo zenit, quando ogni tono è restituito nella sua purezza. “Noon by Fedez” racconta, con le sue sfumature e la sua energia, le passioni, i sogni, le visioni dell’artista: On ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 aprile 2021) Babila Spagnolo: “L’incontro connasce dal comune desiderio di creare qualcosa di unico per le appassionate e gli appassionati di” Layla Cosmetics è lieta di annunciare il lancio dellaby”, gliGelcreati in collaborazione con l’artista italiano. La, composta da sei esclusivisemipermanenti e uno speciale starter kit, deve il suo nome ache ha desiderato ispirarsi, sin dalla creazione del prodotto, al colore e alla luce del sole prossimo allo zenit, quando ogni tono è restituito nella sua purezza. “by” racconta, con le sue sfumature e la sua energia, le passioni, i sogni, le visioni dell’artista: On ...

