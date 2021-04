Milan, Zlatan Ibrahimovic rinnova per un altro anno: le cifre (Di giovedì 22 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic rinnova con il Milan: lo svedese ha siglato l’accordo per un ulteriore anno di contratto con i rossoneri Zlatan Ibrahimovic rinnova per un altro anno con il Milan. L’annuncio è arrivato in serata da parte della società rossonera con lo svedese immortalato invece a Maldini, Gazidis e Massara nella sede di Via Aldo Rossi. Ibra dunque sarà un calciatore del Milan anche nella stagione 2021/22 ma l’obiettivo principalmente resta il presente, ovvero conquistare la Champions League. Il numero 11 ha firmato un contratto con un lieve aumento rispetto al precedente accordo: infatti guadagnerà 7.5 milioni di euro ma non saranno netti. Infatti, ... Leggi su zon (Di giovedì 22 aprile 2021)con il: lo svedese ha siglato l’accordo per un ulterioredi contratto con i rossoneriper uncon il. L’annuncio è arrivato in serata da parte della società rossonera con lo svedese immortalato invece a Maldini, Gazidis e Massara nella sede di Via Aldo Rossi. Ibra dunque sarà un calciatore delanche nella stagione 2021/22 ma l’obiettivo principalmente resta il presente, ovvero conquistare la Champions League. Il numero 11 ha firmato un contratto con un lieve aumento rispetto al precedente accordo: infatti guadagnerà 7.5 milioni di euro ma non sarnetti. Infatti, ...

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan #Ibrahimovic. - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, atteso tra questa sera e domani l'annuncio del rinnovo di Zlatan #Ibrahimovic - SimoneGambino : UFFICIALE - 'AC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese vestirà l… - wisnu_abuy : RT @SimoneGambino: UFFICIALE - 'AC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese vestirà la mag… - milan_sorayy : RT @acmilan: 'Sono molto felice, questa è casa mia': le prime parole di @Ibra_official dopo il rinnovo ??? Zlatan’s first comments on his r… -