Metal Gear Solid Remake si farà? La voce originale di Solid Snake crede ai recenti rumor (Di giovedì 22 aprile 2021) David Hayter, il doppiatore originale di Solid Snake, ha alimentato le recenti voci su Metal Gear Solid Remake. Mentre discuteva dei suoi progetti futuri con Dan Allen Gaming in una recente intervista, Hayter ha dichiarato che dopo tutto potrebbe esserci del vero in queste voci sul Remake di Metal Gear Solid (via GamingRoute). Hayter ha aggiunto di non aver mai preso sul serio i rumor fino a quando un noto insider non gli ha inviato messaggi di recente. Dopo aver ricevuto i messaggi, il doppiatore di Solid Snake ha iniziato a credere ai ...

