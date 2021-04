Look da premio Oscar | gli abiti memorabili delle vincitrici ieri e oggi

Leggi su amica

(Di giovedì 22 aprile 2021)di unsi ricorda il film interpretato, ma forse ancora di più l’abito che indossavano la serata in cui hanno trionfato aggiudicandosi l’ambita statuetta.il red carpet è un momento fondamentale della cerimonia, preparato mesi prima con il coinvolgimento di un intero staff di professionisti per ogni attrice o attore. Un fenomeno legato al businesscase di moda e dell’immagine del protagonista. Più spettacolare, bello, eccentrico o rivoluzionario sarà l’abito, maggiore sarà la presenza della star e del brand di moda sulla carta stampata e digitale. In poche parole più pubblicità per tutti e, di conseguenza, più vendite e popolarità. Ma non è sempre stato così. Janet Gaynor riceve il primodella ...