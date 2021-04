Lone Echo 2 ha una finestra di lancio e si mostra in un nuovo trailer

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nel corso dell'Oculus Gaming Showcase c'è stato spazio per2, il titolo di Ready At Dawn che ora ha unadiper i dispositivi VR di Oculus. Ready At Dawn è il team che ha creato The Order 1886 e che, dopo essersi unito a Oculus, ha dato vita al primonel 2017. Ora, l'avventura di fantascienza tornerà con un sequel questa estate e in occasione dell'evento della compagnia si èta in un. Leggi altro...

