Liga 2020 2021 | l’Atletico Madrid batte 2-0 l’Huesca e resta al primo posto

(Di giovedì 22 aprile 2021) Serata molto positiva per, che supera 2-0al. Nel match valido per la trentunesima giornata di, gli uomini di Simeone hanno ottenuto i tre punti grazie ad una rete per tempo. Correa ha aperto le danze al 39?, mentre Carrasco ha chiuso i giochi all’80’. Successo importante per, che risponde ai cugini del Real eal comando del campionato. I punti di vantaggio sui blancos sono 3, mentre quelli sul Barcellona (che ha però due gare in meno) sono ben 8. Con la qualificazione alla prossima Champions League già in cassaforte e nessun’altra coppa, i colchoneros possono concentrarsi esclusivamente sul ...

Advertising

sportface2016 : #Liga 2020/2021: l’#AtleticoMadrid batte 2-0 l’#Huesca e resta al primo posto - MartinEAmaya : RT @halfwheel: Liga Privada Pancetta (2020) #cigars - Mike_W_Simpson : RT @halfwheel: Liga Privada Pancetta (2020) #cigars - halfwheel : Liga Privada Pancetta (2020) #cigars - sportface2016 : #Liga: le formazioni ufficiali di #AtleticoMadrid-#Huesca #AtletiHuesca -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2020

Calcio d'Angolo

Le formazioni ufficiali di Barcellona - Getafe , match valevole per la trentunesima giornata del campionato di/2021. I blaugrana vanno a caccia dei tre punti per guadagnare posizioni in classifica, mentre il Getafe proverà a conquistare punti importanti in ottica salvezza. Fischio d'inizio fissato ...Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid - Huesca , match valevole per la trentunesima giornata del campionato di/2021. L'Huesca scenderà sul campo del Wanda Metropolitano con l'obiettivo di rallentare la corsa dell'Atletico, che va a caccia dei tre punti per tornare in vetta alla classifica. Fischio d'...Highlights e gol del match Atletico Madrid-Huesca 2-0, valido per la trentunesima giornata di Liga 2020/2021. Successo importante per i colchoneros, che rispondono ai cugini del Real e blindano il ...Calcio - Le formazioni ufficiali di Barcellona-Getafe, match valido per la 31esima giornata di Liga 2020/2021: le scelte dei due tecnici.