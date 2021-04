Life is Strange: True Colors in un nuovo trailer che mostra il filmato di apertura di Alex (Di giovedì 22 aprile 2021) Il franchise di Life is Strange ritornerà quest'anno con Life is Strange: True Colors, sviluppato da Deck Nine Games. Il gioco racconta la storia di Alex Chen che si reca a Haven Springs e si riunisce con Gabe, suo fratello, dopo otto anni di distanza. Prima di allora, Alex era in affidamento e la scena di apertura con il suo assistente sociale mette in risalto la sua "abilità". L'abilità di Alex implica vedere le emozioni degli altri come aure di colori diversi. Può essere contagiata dalle loro emozioni, permettendole di intravedere i loro ricordi. Quindi, quando Gabe muore, Alex dovrà usare il suo potere per indagare su Haven Springs e scoprire la verità. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 aprile 2021) Il franchise diisritornerà quest'anno conis, sviluppato da Deck Nine Games. Il gioco racconta la storia diChen che si reca a Haven Springs e si riunisce con Gabe, suo fratello, dopo otto anni di distanza. Prima di allora,era in affidamento e la scena dicon il suo assistente sociale mette in risalto la sua "abilità". L'abilità diimplica vedere le emozioni degli altri come aure di colori diversi. Può essere contagiata dalle loro emozioni, permettendole di intravedere i loro ricordi. Quindi, quando Gabe muore,dovrà usare il suo potere per indagare su Haven Springs e scoprire la verità. Leggi altro...

Advertising

IGNitalia : Square Enix ha pubblicato un video che mostra le battute iniziali del nuovo #LifeisStrange: True Colors. - badtasteit : #LifeisStrangeTrueColors, guarda il trailer dedicato ad Alex - GameIndustry_IT : Life is Strange: True Colors - Pubblicato il filmato di apertura - figlidiloredana : RT @Sweetssadness: Life is strange è il miglior videogioco di sempre, non accetto opinioni contrarie - heyucafe : io con un ragazzo come Sean e Finn di Life Is strange 2 -