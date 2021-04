Lazio zona gialla dal 26 aprile: l’ultima volta il 14 marzo scorso (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Lazio, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà in zona gialla da lunedì prossimo, 26 aprile. Si tratta di un ritorno nella fascia di minor rischio dopo quasi un mese e mezzo, complice il “blocco” dell’area gialla imposto dal Governo per il mese di aprile. Stando ai criteri imposti dal CTS il Lazio è tra le (almeno) 11 Regioni – altre 5 sono in bilico – che aspirano ad entrare in zona gialla lunedì prossimo. Decisivo, a tal proposito, il report della cabina di regia di domani, venerdì 23 aprile 2021. Leggi anche: Lazio zona gialla o arancione da lunedì 26 aprile 2021: cosa riapre e cosa cambia per spostamenti e coprifuoco Lazio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021) Il, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà inda lunedì prossimo, 26. Si tratta di un ritorno nella fascia di minor rischio dopo quasi un mese e mezzo, complice il “blocco” dell’areaimposto dal Governo per il mese di. Stando ai criteri imposti dal CTS ilè tra le (almeno) 11 Regioni – altre 5 sono in bilico – che aspirano ad entrare inlunedì prossimo. Decisivo, a tal proposito, il report della cabina di regia di domani, venerdì 232021. Leggi anche:o arancione da lunedì 262021: cosa riapre e cosa cambia per spostamenti e coprifuoco...

ziapera : Comunque io vi odio gente del Lazio, non si spiega com'è che state sempre in zona gialla - CorriereCitta : Lazio zona gialla dal 26 aprile: l’ultima volta il 14 marzo scorso - EddyGor55980228 : Dopo i ripetuti assembramenti di fronte a Montecitorio come è possibile che il Lazio torni zona gialla? - LixxTwisted : 'Il Lazio da lunedì sarà in Zona Gialla' Io che so che il pub dove vado sempre non potrà riaprire perché ha solo i… - SkyTG24 : Covid Lazio, Zingaretti: 'Regione in zona gialla dal 26 aprile' -