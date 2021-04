Kimmich saluta Alaba: “Qui ha vinto tutto. Andare al Real non è tanto male” (Di giovedì 22 aprile 2021) In un’intervista rilasciata a Sky Deutschland, il centrocampista del Bayern Monaco ha parlato del suo compagno David Alaba e del suo futuro al Real Madrid: “David qui ha vinto tutto – ha spiegato il tedesco -. Anzi: ha vinto tutto più volte. In due occasioni ha conquistato il triplete, in una addirittura sei trofei in un anno. Il Real Madrid è senza dubbio un club prestigioso. Non ci sono molti step che si possono fare quando si lascia il Bayern. Ma Andare al Real non è tanto male”. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) In un’intervista rilasciata a Sky Deutschland, il centrocampista del Bayern Monaco ha parlato del suo compagno Davide del suo futuro alMadrid: “David qui ha– ha spiegato il tedesco -. Anzi: hapiù volte. In due occasioni ha conquistato il triplete, in una addirittura sei trofei in un anno. IlMadrid è senza dubbio un club prestigioso. Non ci sono molti step che si possono fare quando si lascia il Bayern. Maalnon è”. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

