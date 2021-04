Isola 15 | Ubaldo Lanzo contro Fariba Tehrani | “Mi ha tradito”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nuove frizioni sulle spiagge dell’Hoduras all’15 durante il 38esimo giorno di permanenza. Il gruppo ha iniziato ad accusare la fatica e i morsi della fame. In particolare, a non mandarla a dire aè stato. Già durante l’ultima puntata andata in onda del game-show avevamo visto realizzarsi scintille trae la mamma di Giulia Salemi, a causa di una frase spiacevole che quest’ultima avrebbe detto nei confronti del compagno di avventura. Durante l’ultimo Daytime abbiamo potuto assistere ad una frattura definitiva tra i due naufraghi. La causa scatenante della discussione, che sembrava proseguire direttamente dalla precedente, è stata una parola di troppo che secondoavrebbe detto a Vera Gemma in un ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Noi come Ubaldo in qualsiasi discussione ???? #Isola - michimarte : Il mistero di Ubaldo, l'unico italiano a parlare con l'accento di Heather Parisi #isola - LuciaDolce3 : Altro che Gilles e Andrea io tifo Ubaldo #tommasozorzi #isola - candemsoul : Mettete pace tra Ubaldo e Fariba loro sono la coppia forte di questa isola ?? #isola - lackoflov3 : ma l’outfit di Ubaldo? ?? #isola #tommasozorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Ubaldo

Il Tempo

Non hanno dato la mano a Fariba, ci rendiamo conto? E? Potrebbe vincere lui questa edizione de L'dei Famosi. Deve solo ritrovare la lucidità e la calma" , ha dichiarato Maddaloni in ......DI VERA GEMMA E GLI ALTRI NAUFRAGHI DELL'DEI FAMOSI 2021? Vera Gemma contro tutti sull'... In particolare, il 22enne ha puntato il dito controper l'atteggiamento e i toni usati ...Isola dei Famosi, Akash Kumar svela un retroscena davvero inedito su Elisa Isoardi: cosa ha rivelato il modello a Tommaso Zorzi a "Punto Z".Non è la prima volta che da questo periodico e da altri si fanno appelli per la salvaguardia dei nostri “gioielli di famiglia”, ossia per quelle opere architettoniche di gran pregio di cui certo non d ...