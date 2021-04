Il sondaggio sulle comunali è già un caso politico, Noi Campani: “E’ farlocco” (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sondaggio sulle prossime comunali di Benevento, condotto da questa mattina dalla Winpoll (leggi qui), è già un caso politico. Noi Campani, con una nota che riportiamo di seguito, chiede di conoscere l’identità del committente, definendo farlocco il sondaggio per come sono state artatamente concepite le domande: “Non siamo interessati ai sondaggi, soprattutto a quelli dietro ai quali si cela un committente non meglio precisato e la cui identità vorremmo conoscere. Chi ha affidato l’incarico all’istituto Winpoll?”. Così in una nota la segreteria provinciale di Noi Campani che aggiunge: “Riteniamo, inoltre, che la sequenza delle domande sia stata ideata artatamente per spingere gli utenti ad offrire ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlprossimedi Benevento, condotto da questa mattina dalla Winpoll (leggi qui), è già un. Noi, con una nota che riportiamo di seguito, chiede di conoscere l’identità del committente, definendoilper come sono state artatamente concepite le domande: “Non siamo interessati ai sondaggi, soprattutto a quelli dietro ai quali si cela un committente non meglio precisato e la cui identità vorremmo conoscere. Chi ha affidato l’incarico all’istituto Winpoll?”. Così in una nota la segreteria provinciale di Noiche aggiunge: “Riteniamo, inoltre, che la sequenza delle domande sia stata ideata artatamente per spingere gli utenti ad offrire ...

